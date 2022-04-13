Гай, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование убийства, совершенного в конце 1994 года. Материалы направлены в суд. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Материалы уголовного дела oren. sledcom. ru

По данным следствия, преступление совершено 14 декабря 1994 года. В квартире дома в городе Гае была зарезана 27-летняя женщина. Злоумышленник с места скрылся.

«Преступление удалось раскрыть благодаря изучению уголовного дела старшим следователем-криминалистом в отделе криминалистики следственного управления по Оренбургской области и последующему проведению дополнительной дактилоскопической экспертизы отпечатков пальцев рук, назначенной следователем по имевшимся образцам отпечатков, изъятых с предметов посуды на месте происшествия в 1994 году», — сказал официальный представитель СУ СКР по Оренбуржью Радик Галимов.

В частности, эксперты выявили совпадение обнаруженного отпечатка указательного пальца левой руки с данными дактилокарты, полученной экспертным подразделением полиции в рамках работы по дактилоскопированию лиц, причастных к совершению преступлений. Это позволило сопоставить отличительные внешние признаки подозреваемого в убийстве с описанием предполагаемого преступника, полученным в рамках допросов свидетелей.