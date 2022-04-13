Мадрид, 13 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В вопросе сокращения энергозависимость стран ЕС от России «нужны взаимные усилия, в связи с чем наиболее пострадавшие страны должны получить компенсацию», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Энергетическая зависимость Венгрии отличается от Испании. Пора выстраивать единые ответы, но для этого должны прилагаться взаимные усилия. Необходимы компенсации наиболее пострадавшим, чтобы они участвовали», — сказал он журналистам в Мадриде.

Боррель также назвал «несимметричным ударом» ответ ЕС на прием беженцев и санкции против России, который «очень неравномерно влияет на европейские страны».