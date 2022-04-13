Бухарест, 13 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Власти Румынии отправили на Украину крупную партию гуманитарной помощи в виде продуктов питания первой необходимости. Об этом 13 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pixabay.com Флаг Румынии

Согласно официальной информации, накануне из румынского уезда Бакэу в украинские Черновцы направился конвой с 10 тоннами макаронных изделий, крупы, а также рыбных и мясных консервов. Общая сумма соответствующей помощи составила 90 тыс. леев ($19 тыс.).

Как утверждают румынские источники, нынешний гумконвой на Украину стал уже пятой акцией по оказанию «посильной помощи» соседнему государству с 24 февраля нынешнего года.