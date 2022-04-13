Герат, Афганистан, , 11:30 — REGNUM В Афганистане губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ночью посетил иранское консульство в Герате и заверил членов дипмиссии в обеспечении её безопасности.

Афганистан

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», маулави Нурахмад Исламджар, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат, прибыл в консульство Исламской Республики Иран около часа ночи и встретился с генеральным консулом Ирана Мохаммадом Садикифаром.

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Губернатор выразил соболезнования в связи с инцидентом перед консульством Ирана: »Мы не ожидали, что протестующие намерены напасть на вас и проявить к нам неуважение, и мы сожалеет о таком их поведении».

Маулави Исламджар также пообещал, что безопасность иранских дипломатических объектов и дипломатов будет полностью обеспечена, и что для продолжения деятельности миссии не будет никаких барьеров в сфере безопасности.

Источники в Герате сообщают, что за кулисами протестов стояли прозападные группы «Движение за справедливость и свободу» и «Женская команда правосудия», которые ранее финансировались представителями Запада в Афганистане, и что эти группы призывали к протестам.

До и во время оккупации Афганистана западными войсками подобные демонстрации некоторых других лиц и групп, в том числе Наджиба Кабули, неоднократно проходили перед посольством и представительствами Ирана.