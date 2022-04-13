Грозный, , 11:30 — REGNUM На канал главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram подписались уже более 2 млн человек. По мнению чеченского лидера, если бы люди знали, что правду о событиях в Донбассе и на Украине и о разоблачении фейков можно быстрее других узнать из его канала, то число подписчиков было бы вдвое большим.

«Нас теперь, друзья, два миллиона! И это не предел. Я уверен, если бы друзьям и знакомым моих преданных подписчиков рассказали, что на нашем канале первыми выкладывают правдивую информацию и разоблачение всяких фейков, нас было бы вдвое больше», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни поблагодарил своих подписчиков и пообещал и в дальнейшем разоблачать «западную ложь и пропаганду и доносить до широких масс правду и только правду».

Отметим, что точное число подписчиков канала Кадырова в мессенджере Telegram на 13 апреля составляет 2 063 679 человек. Свой аккаунт в канале чеченский лидер создал в мае 2017 года.

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