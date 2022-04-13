Москва, 13 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Сложилась уникальная ценовая ситуация по углю на мировых рынках, цены находятся на исторических максимумах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

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«Большинство предпринимателей считают, что этими дополнительными доходами от угля нужно делиться. Вопросы сейчас стоит о том, как правильно настроить взаимоотношения РЖД и угольных компаний, чтобы поддержать вывоз угля в том числе из Кузбасса, Хакасии, Бурятии из других угольных регионов, из Новосибирска, но тем самым не забивать восточные направления», — сказал Белоусов.

На Восток поехали не только угольщики, металлурги, зерно и так далее, отметил первый замглавы правительства.