Донецк, , 11:28 — REGNUM За прошедшие 24 часа в результате обстрелов со стороны украинских нацистов погибли два человека и еще девять, включая одного ребенка, были ранены. Об этом 13 апреля сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за сутки киевские боевики выпустили по территории республики свыше ста мин и снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, а также миномётов калибра 120 мм.

«Под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии двое мирных жителей погибли, девять, в том числе один ребенок, получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Донецкой Народной Республике было уничтожено 85 украинских националистов.