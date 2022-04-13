Якутск, , 11:32 — REGNUM Продукты питания в Якутии продолжают расти в цене. По данным государственного комитета по ценовой политике республики, за четыре дня подорожали шесть позиций товаров до 6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе правительства региона.

Цены на сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В том числе выросла цен на свинину, чай, сахар и подсолнечное масло. Подешевели до 2% говядина, сливочное масло, морковь, куриные яйца, свёкла, огурцы и сухие смеси для детей. Неизменными остались цены на молоко, яйца, муку, соль и другие продукты питания — всего девять позиций.

Ведомства республики пытаются сдерживать цены совместно с прокуратурой региона. В регион доставляют продовольствие. За месяц на станции «Нижний Бестях» под Якутском разгрузили более 600 вагонов с мукой, напитками, сахаром, крупой, пшеницей, комбикормами и другими товарами. В пути в регион находятся 1234 вагона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии перестали фиксировать факты необоснованного роста цен, заявил 13 апреля в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.