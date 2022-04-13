Челябинск, 13 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Челябинске бывшего руководителя управления капстроительства отпустили из СИЗО. Такое постановление издал Центральный районный суд.

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Теперь Евгений Пашков отправлен под домашний арест. Срок действия этой меры определён до 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Пашков был осуждён в апреле 2021 года за коррупцию. Но в сентябре того же года приговор отменили, направив дело на повторное рассмотрение.