Москва, 13 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Наиболее полезным для карьерного роста является знание английского языка, считают 54% жителей России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Десять лучших блогов об изучении иностранных языков

По мнению 11%, на карьере и зарплате положительно сказалось бы владение китайским языком. О том, что в работе пригодились бы французский, немецкий, испанский, японский и арабский, сказали по 1% опрошенных.

Другие иностранные языки назвали 2% респондентов. Полагают, что иностранный язык совершенно не нужен на их должности 19% граждан, чаще об этом говорили люди старшего поколения (25%).

Опрос проведён 6–8 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (43%) считают, что знание какого-либо иностранного языка необходимо.

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