Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В соцсетях и мессенджерах распространяется видео с бабушкой из России, которая в знак поддержки украинской бабушки вышла с Красным Знаменем. Отмечается, что это происходит в Чувашии.

Знамя победы Андрей Репин © ИА REGNUM

В телеграм-каналах появилось видео с сельской бабушкой, которая возле своего дома стоит с советским красным стягом.

«Я поддерживаю бабушку [из Украины]. Это позор! Наше поколение обижают. Молодец, не взяла подачки от этих нацистов», — эмоционально поясняет героиня ролика.

В телеграм-каналах отмечается, что таким образом бабушка из Чувашии решила поддержать героическую и смелую украинскую бабушку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсети и телеграм-каналы облетели видеокадры из украинского села со старушкой с Красным Знаменем, которая отказалась брать продукты у ВСУшников, растоптавших красный флаг.

Подробнее: «Слёзы. Она и есть Родина-мать!» — сети о «бабушке с Красным Знаменем»