Чебоксары, 13 апреля 2022, 11:25 — REGNUM В соцсетях и мессенджерах распространяется видео с бабушкой из России, которая в знак поддержки украинской бабушки вышла с Красным Знаменем. Отмечается, что это происходит в Чувашии.
В телеграм-каналах появилось видео с сельской бабушкой, которая возле своего дома стоит с советским красным стягом.
В телеграм-каналах отмечается, что таким образом бабушка из Чувашии решила поддержать героическую и смелую украинскую бабушку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсети и телеграм-каналы облетели видеокадры из украинского села со старушкой с Красным Знаменем, которая отказалась брать продукты у ВСУшников, растоптавших красный флаг.
Подробнее: «Слёзы. Она и есть Родина-мать!» — сети о «бабушке с Красным Знаменем»