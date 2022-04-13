Донецк, 13 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике уничтожено 85 украинских националистов. Об этом 13 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В НМ ДНР рассказали, что за сутки в республике уничтожено 85 украинских националистов. Также уничтожен один танк, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», а также миномёты и грузовики с боеприпасами.

За сутки под обстрелы попали восемь населённых пунктов ДНР, погибли два мирных жителя. Ещё девять человек, в том числе один ребёнок, пострадали.