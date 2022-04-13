Барнаул, 13 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 13 апреля 2022 года за сутки выявлен 172 новых носителей (на два больше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 7223 до 8498 (на 1275 больше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 700 (+5 за сутки) и 214 310 (+158 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных снизилось до 120 (-15 за сутки). Из них 47 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 118 человек, причём семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 489 жителей края (-57 за сутки). Кроме этого, 48 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-2 за сутки).

Заболеваемость среди детей увеличилось: всего на Алтае выявлен уже 40 263 зараженный коронавирусом (+37 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 264 264 человека, выздоровели 250 229 человек (+631 за сутки).

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