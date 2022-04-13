Москва, 13 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В РФ начали формировать новые программы поддержки импортозамещения. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Принято решение о запуске программы инженеринга комплектующих и программы производства универсальных компонентов», — сказал Белоусов.

По его словам, количество субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти.

«Это удивительно, но факт. Это уже почти 6 млн компаний. На 30 тыс. больше чем в конце февраля, — сказал Белоусов. — Задача обеспечить сохранения этой положительной динамике. Запущены программы льготного кредитования МСП. Для снижения нагрузки на предпринимателей продлен на 6 месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе. С последующей рассрочкой в течение полугода. Снижен размер штрафов для микро и малых предприятий. А за первое нарушение предусмотрено только предупреждение».