Новосибирск, 13 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области обеспечивается трехуровневый мониторинг доступности лекарственных препаратов. Об этом заявила руководитель территориального органа Росздравнадзора по региону Елена Хрусталева.

Лекарства

«По данным системы мониторинга на сегодняшний день находится порядка 480 млн упаковок лекарственных препаратов в обращении», — уточнила Елена Хрусталева.

Она отметила, что по инсулинам в обращении находится более 180 тысяч упаковок, левотераксина натрия – более 480 тысяч упаковок, вальпроевой кислоты – более 60 тысяч упаковок, иммуноглобулина – более 15 тысяч упаковок.