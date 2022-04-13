Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Видный американский аналитик сообщил, что британская разведка (МI6) сотрудничает с маршалом Дустумом над дестабилизацией северного Афганистана.

Разведка Edith Soto

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», видный американский аналитик Энтони Кордзман заявил газете The Independent, что британская разведка (МI6) предоставила около 250 миллионов долларов в виде финансовой помощи и оружия маршалу Абдул Рашиду Дустуму, лидеру Национального исламского движения Афганистана.

Кордзман добавил, что, учитывая влияние маршала Дустума в северных районах Афганистана, отсутствие безопасности в стране станет ключевым фактором.

По словам этого американского эксперта, представители британских спецслужб и Дустум несколько раз встречались в течение последних шести месяцев, чтобы договориться о деталях сотрудничества.

Он добавил, что в результате этого падение правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маловероятно, но британцы рассчитывают таким образом оказать влияние на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что они в какой-то мере могут изменить свой курс.