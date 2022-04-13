Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В ходе спецоперации России в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина командир взвода в/ч 35 390 старший лейтенант Денис Юрьевич Плотников, об этом 13 апреля в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе спецоперации России в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина командир взвода в/ч 35 390 старший лейтенант Денис Юрьевич Плотников

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Сахалинец проходил службу по контракту.

«Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Вместе с вами скорбит вся Сахалинская область. В наших сердцах Денис Плотников останется мужественным и смелым человеком, защищавшим безопасность России», — написал Лимаренко.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе спецоперации России в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина командир взвода в/ч 35 390 старший лейтенант Денис Юрьевич Плотников

Как сообщалоИА REGNUM, вооружённые формирования Украины 13 апреля обстреляли Донецк и Ясиноватую.