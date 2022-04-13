Лондон, , 11:20 — REGNUM В марте 2022 года в Великобритании был зафиксирован годовой уровень инфляции 7% и это самое большое значением с марта 1992 года, когда он достигал 7,1%. Об этом 13 апреля сообщается в обнародованном докладе британской Национальной статистической службы.

Инфляция

При этом в феврале в Британии вырос на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года индекс потребительских цен. В марте этот показатель оказался выше прогнозируемых 6,7% и в апреле он может составить почти 8%.

Также указывается, что в марте потребительские цены в стране выросли на 1,1% в сравнении с 0,8% месяцем ранее и 0,3% в марте 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ сделало все, чтобы волна роста цен, зафиксированная с начала действия санкций оказалась слабее и короче.