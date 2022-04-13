Москва, 13 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе Android больше недоступно для скачивания в магазине Google Play. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе банка.

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Отмечается, что приложение стало недоступно для скачивания из-за введенных против банка западных санкций.

Вместе с тем уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет создан отечественный магазин приложений NashStore для Android, его планируется запустить 9 мая.

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