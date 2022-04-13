Москва, , 11:19 — REGNUM Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений с одной стороны, и недостаток ликвидности в экономике — с другой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

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«Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынка труда. Так, в промышленности и торговли снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9−10%», — привел данные Белоусов.

По его словам, инфляция в России, по данным Росстата, замедлилась до 0,66%.