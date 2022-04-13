Волгодонск, Ростовская область, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области после масштабного ремонта задержат срок сдачи волгодонского коллектора. На завершение работ выделено 28 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Канализационный коллектор padonak39

Более 21 млн рублей выделено из резервного фонда региональной казны, муниципалитет добавит около 7 млн рублей. Завершить работы планируется к концу мая. Срок сдачи перенесён в связи с тем, что часть коллектора восстановить методом санации оказалось невозможным.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт объекта проводится закрытым способом, то есть без разрытий. На ремонт объекта из областного бюджета было выделено более 136 млн рублей. Из муниципальной казны добавлено ещё более 45 млн рублей.

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