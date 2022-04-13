Оренбург, 13 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Оренбурге в мае запустят канатную дорогу через реку Урал. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

пресс-служба администрации Оренбурга Канатная дорога в Оренбурге

Напомним, осенью 2021 года канатную дорогу отремонтировали. Однако запуск отсрочили из-за отсутствия квалифицированного персонала и утверждённых тарифов на перевозки. Объект закреплен за Муниципальным имущественным фондом.

В настоящее время, для обслуживания оренбургской канатной дороги подобран и трудоустроен персонал. Обязательным требованием к специалистам, ответственным за безопасную эксплуатацию фуникулера, стало наличие опыта и стажа работы на канатной дороге не менее трех лет. Сейчас проводится аттестация будущих сотрудников.

Стоимость поездки в одну сторону составит 120 рублей. Тариф утвержден в конце 2021 года горсоветом и считается действительным до 31 декабря 2022 года. Денежные средства, получаемые от работы канатной дороги, будут использоваться на ее содержание и обслуживание.