Уфа, , 11:24 — REGNUM Точечные подрывы льда для недопущения ледовых заторов проводят на реках в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил председатель государственного комитета республики Фарит Гумеров в своем Telegram-канале.

Ледовый затор на Северной Двине у поселка Усть-Пинега Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Он сообщил, что 12 апреля в ходе авиаразведки с вертолета было выявлено скопление льда на реке Ай около моста села Месягутово Дуванского района.

Для ликвидации этого затора утром 13 апреля на место были направлены военные взрывники и спасатели с судном на воздушной подушке.

Он пояснил, что структура льда стала рыхлой, поэтому взрывники не смогли произвести буровые работы.

«Было принято решение о проведении точечных подрывов льда. И только четвертый подрыв сдвинул «голову» затора с места. На данный момент основная масса льда ушла», — сообщил чиновник.

Он сообщил, что спасатели намерены провести еще взрывы, теперь уже для недопущения образования нового затора.

Отмечается, что сотрудникам спасательного ведомства удалось остановить поступление воды с реки на улицы села Месягутово.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пиковые значения паводка ожидают в третьей декаде апреля в Башкирии. Специалисты также подрывали лед на реках Киги и Юрюзань около Идельбаево, Янгантау, Юсупово, Таймеево, Малояза.