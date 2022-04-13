Брянск, 13 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализировано 15 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Завершили лечение 290 жителей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

В целом, лаборатории региона провели 1 747 550 исследований на коронавирус, COVID-19 подтверждён у 159 913 жителей Брянской области. Справились с болезнью 154 863 человека.

За истекшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов, всего от осложнений при инфекции скончалось 3 890 пациентов.