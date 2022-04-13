Лос-Анджелес, США, , 11:16 — REGNUM Экс-сотрудница семьи Кардашьян рассказала о «шокирующе низкой» оплате её труда. Об этом 13 апреля пишет The Sun.

Семья Кардашьян-Дженнер Заставка шоу The Kardashians. 2022 год

Джессика ДеФино рассказала о том, что она в 2015–2016 годах работала над приложениями семьи Кардашьян-Дженнер — за это ей платили $35 тыс. в год. Сотрудница призналась, что ей иногда не хватало денег на бензин, чтобы добраться до работы, так как оплата была «низкой и смехотворной». По словам ДеФино, она решила рассказать о тяжёлых условиях труда у звёздного семейства после того, как Ким Кардашьян дала совет «деловым женщинам».

Ранее Ким Кардашьян посоветовала женщинам «поднимать свою задницу и работать усерднее». Пользователи Сети раскритиковали модель за её высказывание, отметив, что стартовые условия её жизни были намного лучше, чем у многих людей.

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