Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Екатеринбург утром, 13 апреля накрыло смогом. Об этом предупредили жителей в Уральском гидрометцентре.

Смог

Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение действует до 20:00 16 апреля 2022 года. Погодные условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, уточняют синоптики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное положение в Свердловской области действовало с 25 февраля по 2 марта.