Пенза, 13 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Пензы менеджер одной из организации обратилась в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД по Пензенской области.

Бумага

По словам женщины, в марте она обнаружила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже офисной бумаги стоимостью 600 рублей за пачку. Заинтересовавшись предложением, менеджер связалась с продавцом и договорилась о покупке почти 8 тыс. пачек бумаги общей стоимостью 4,752 млн рублей. Также была оговорена стоимость доставки бумаги в Пензу, которая составила 40 тыс. рублей. После этого на электронную почту заявительницы пришли банковские реквизиты. Заказчик оплатил стоимость товара и транспортные расходы в полном объеме. При дальнейшей переписке продавец подтвердил получение необходимой суммы и пояснил, что заказ обрабатывается и будет выполнен в течение 10−14 дней.

В начале апреля женщина вновь попыталась связаться с представителем фирмы, но телефон был не доступен. На сообщения, отправляемые по электронной почте, тоже никто не отвечал. Товар до сих пор не доставлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке мужчина, заказав партию офисной бумаги, стал жертвой мошенников и лишился 50 тыс. рублей.

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