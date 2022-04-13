Якутск, , 11:24 — REGNUM Проектную документацию на основной этап строительства моста через реку Лена в Якутске намерены передать на государственную экспертизу в апреле. Об этом сообщил 13 апреля телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Проект Ленского моста Алексюнина Татьяна

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Подготовительные работы по возведению объекта будут продолжены. Стройку посетили заместителем председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

«Вантовый мост через реку Лену – уникальный транспортный объект, который будет построен в чрезвычайно сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера и не будет иметь аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении», — уверены в Якутии.

На подходах к реке Лена установлены 49 опор, и будут смонтированы к июлю 2022 года ещё 14. Кроме того, начнёт функционировать новая высоковольтная линия, которую прокладывают также в рамках подготовки к строительству моста. Подготовлены десять фундаментов и высоковольтные опоры, вырублена просека, завезены сваи.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства моста через реку Лена в Якутии если и будет реализован, то с большими сложностями, считает политолог Андрей Данилов. По его мнению, с большой долей вероятности из-за спецоперации России по просьбе республик Донбасса планы о строительстве мостового перехода будут пересмотрены.