Москва, , 11:14 — REGNUM Правительство РФ сделало все, чтобы волна роста цен, зафиксированная с начала действия санкций оказалась слабее и короче. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Leonrid

По его словам, ажиотажный стал причиной волны повышения цен, и правительство сделало всё, чтобы эта волна была слабее и короче.

«После ввода санкций цены росли по 2% в неделю. Сейчас менее 1% в неделю. В общем потребительские выросли в среднем на 10%. А борщевой набор и сахар на 50%. Продовольственные товары длительного хранения на 10-20%. Для максимального снижения последствий скачка инфляции разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров и семей с детьми», — сказал Белоусов.

По его словам, власти РФ пошли на смягчение регуляторных правил.

«Отменены все плановые и неплановые проверки. Это более 216 тысяч проверок. Снижена налоговая нагрузка. Продлен срок перечисления авансового платежа по налогу на прибыль», — сказал Белоусов.

Кроме того, он Белоусов отметил, что после введения санкций жесткой дискриминации подверглись все перевозок.

«Резко изменилось направление транспортных потоков. Приняты меры которые позволят обеспечить авиаперевозку пассажиров. Пассажирам отмененных рейсов вернут денежные средства», – заверил Белоусов.