Краснодар, 13 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Новые меры поддержки малых и средних предпринимателей вводят в Краснодарском крае, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В частности, краевой фонд микрофинансирования ввел два новых займа и улучшил условия предоставления средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Последнее время предприниматели все чаще просили увеличить срок предоставления займов – в 2020 году он был два года. С сегодняшнего дня он составит три года – это ощутимо снизит долговое бремя для бизнесменов», — рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Кроме того, теперь для предпринимателей доступны два новых вида займа. Микрозаём «Социальный» позволит признанным в установленном порядке социальным предприятиям получить займы до 5 млн рублей на три года по ставке от 0,1% годовых.

Также с 12 апреля внесены изменения в заём «Бизнес-оборот» — специальное предложение действует для предприятий-победителей краевого конкурса «Сделано на Кубани». При участии в форумах и выставках с использованием символики «Сделано на Кубани», компания сможет рассчитывать на ставку по займу на оплату этих расходов под 1% годовых.

Напомним, краснодарский Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы по 19 программам со ставками от 0,1% до 6,5% годовых.