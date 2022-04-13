Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Гордуму Екатеринбурга намерены лишить градостроительных полномочий. Решение рассмотрели члены комитета по жилищной политике. Законопроект рекомендовали принять на заседании Заксобрания Свердловской области.

Egd.ru В городской думе Екатеринбурга

Суть реформы заключается в том, что областной парламент лишает гордуму полномочий по утверждению градостроительной документации. Утверждать и менять правила землепользования и застройки будет не муниципальная дума, а мэрия.

Отметим, в Екатеринбурге действует трехступенчатая система принятия решений. Проекты об изменении правил землепользования и застройки сначала рассматривает комиссия городской администрации, затем комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Только после этого проект выносят на пленарное заседание муниципальной думы. В случае принятия законопроекта от последних двух этапов откажутся.