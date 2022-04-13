Село Туринская Слобода, Свердловская область, 13 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Свердловской области осудили тюменца, убившего шесть косуль. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Косуля

Инцидент произошел в январе 2020 года. Передвигаясь по территории Ирбитского, Байкаловского и Слободо-Туринского районов Свердловской области мужчина застрелил шесть особей сибирской косули. При этом разрешение на добычу охотничьих ресурсов он не имел. Ранее тюменец уже попадался на незаконной охоте.

Мужчину задержали, когда он ехал на автомобиле по территории Слободо-Туринского района. Требования госавтоинспекторов об остановке транспортного средства тюменец проигнорировал. Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие.

Районный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, у браконьера конфисковали орудия и предметы, используемые при отстреле косуль. Тюменец также компенсирует сумму ущерба, причиненного преступлением.