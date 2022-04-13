Владивосток, 13 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Белоруссии собираются вести активное сотрудничество с Приморским краем и «прирастать» этим регионом в экономическом плане. Об этом 13 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко во Владивостоке.

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«Работы у нас хватает, а мы оказались здесь. Я рад, что Беларусь будет «прирастать Приморьем» в экономическом плане. Мы серьезно намерены здесь работать», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссии, которая уходит корнями в СССР и была в то время высокотехнологичным регионом с самыми высокими компетенциями, есть, что предложить своим партнерам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил что в данный момент Россия и Белоруссия ведут работы по созданию совместной группировки спутников.