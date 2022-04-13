Москва, , 11:10 — REGNUM «Сбербанк» предупредил жителей России о мошенниках, которые выманивают деньги под видом акции от «СберСпасибо», сообщается на сайте кредитного учреждения.

Сбербанк

Мошенники предлагают человеку поучаствовать в «опросе от Сбера» и обещают начислить бонусы «Спасибо». Перед началом «опроса» они советуют внести на банковскую карту как можно больше денег, объясняя это тем, что якобы бонусы будут равны балансу карты.

После чего злоумышленники просят у клиента Сберат номер карты. Затем ему приходит sms с кодом якобы «для зачисления бонусов». Но на самом деле это пароль для подтверждения списания денег с банковской карты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля мобильное приложение Сбербанка из-за антироссийских санкций стало недоступно для скачивания.

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