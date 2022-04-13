Джакарта, , 11:10 — REGNUM Серия столкновений произошла на платной дороге Джакарта-Мерак в Индонезии с участием 13 автомобилей, сообщает CNN Indonesia.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В полиции Индонезии заявили, что шесть из 13 автомобилей были грузовиками. В аварии пострадали шесть человек. Трое из них получили ранения средней степени тяжести.

По данным полиции, ДТП произошло из-за проблем с тормозами у грузовика. Есть подозрение, что в остановившийся грузовик врезался другой. В результате аварии пострадали другие транспортные средства, которые не соблюдают безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи индонезийских студентов вышли на улицы в провинции Лампунг в Индонезии.

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