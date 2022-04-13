Москва, , 11:10 — REGNUM На товарных рынках возник ажиотажный спрос, на пике объемы продаж превышали на 30% досанкционный уровень. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

«Сейчас можно спокойно говорить, но тогда на пике объема продаж (продовольственные товары длительного срока хранения) по данным контрольно-кассовой техники, на 30% превышали досанкцийонный уровень, а по сахару, муке, растительному маслу и крупам — в 2 — 2,5 раза», — сказал Белоусов.

Отдельно он становился на росте цен.