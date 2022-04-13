Чита, 13 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 878 человек смогут получить новую специальность благодаря национальному проекту «Демография». Запись на бесплатное переобучение уже открыта на портале «Работа России», а специалисты центра занятости помогут определиться со специальностью и программой обучения, пояснили в правительстве региона.

Kchr.ru Переобучение предпенсионеров

Переобучиться в рамках нацпроекта «Демография» могут: молодые люди до 35 лет, женщины с маленькими детьми, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста, официально зарегистрированные безработные граждане и сотрудники, находящиеся под риском увольнения.

Как и в прошлом году, обучение организуют три оператора: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Среди направлений подготовки — бухгалтерский учет и анализ, информационная безопасность, дизайн, реклама, управление персоналом, управление в сфере туризма и индустрии гостеприимства, государственное и муниципальное управление и другие.

По словам и. о. директора краевого центра занятости населения Забайкальского края Оксаны Шадриной, переобучение в рамках нацпроекта «Демография» очень востребовано в регионе. В 2021 году, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», по востребованным профессиям обучился 1391 гражданин, более 80% из них трудоустроились, сохранили занятость или зарегистрировались в качестве самозанятых.

По данным Минтруда России, соискателям доступно свыше 24 тысяч образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой — он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда.

«В прошлом году участниками программы стали 1 391 человек. Это забайкальцы ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, женщины в декрете и граждане предпенсионного возраста. Из общего числа участников 83% граждан сохранили занятость или трудоустроились по полученным специальностям», — прокомментировала заместитель начальника управления труда и занятости населения Минтруда Забайкалья Татьяна Каргина.

Воспользоваться такой возможность и получить новую профессию повара решил бывший военнослужащий Сергей Курдяев.

«Военным я был 18 лет. После выхода в отставку решил кардинально поменять квалификацию. Мне всегда очень нравилось готовить и получается это у меня хорошо. Я встал на учёт в центр занятости населения, где мне и предложили поучаствовать в этой программе. Всё было легко — подал заявку онлайн, а через некоторое время меня зачислили на обучающие курсы. Окончил с отличием, все документы об образовании — государственного образца», — рассказывает Сергей.

Как сообщало ИА REGNUM, целью национального проекта «Демография» является поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.