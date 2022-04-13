Москва, , 11:09 — REGNUM Поднятие флага России в каждой школе страны может стать важным элементом воспитания подрастающего поколения. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Kremlin.ru

«Такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства.

По его словам, идея с поднятием флага под звук гимна России может стать позитивной практикой.