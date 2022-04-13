Ставрополь, , 11:08 — REGNUM В Ставропольском крае стала фигуранткой уголовного дела преподаватель вуза. Её уличили в получении взяток от 14 студентов. В отношении педагога возбудили дело о взяточничестве, совершенном должностным лицом в значительном размере. На днях Буденновский городской суд вынес решение о наказании для подсудимой.

Взятка

Её отправили в колонию общего режима на три года и один месяц. Помимо этого подсудимой запретили занимать руководящие должности в системе образования на срок 1,6 года, сообщили в пресс-службе суда.

Как стало известно с ходе расследования, занимая должность исполняющего обязанности заместителя директора по учебной и научной работе Ставропольского государственного педагогического института в городе Буденновске, а также заведующей кафедрой на полставки, обвиняемая имела полномочия на оценку степени готовности выпускных квалификационных работ. Она предложила одобрить работы за «благодарность» в размере 30 тыс. рублей с каждого студента. Те собрали деньги и передали их посреднику — преподавателю того же вуза.

В ходе судебного заседания обвиняемая не признала своей вины. Тем не менее после вынесения приговора её взяли под стражу в зале суда. Приговор в окончательную силу пока не вступил.