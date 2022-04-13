Калуга, , 11:08 — REGNUM 12 апреля в День космонавтики полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев посетил Калугу. Вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой и директором Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Натальей Абакумовой он возложил цветы к памятнику первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой и директором Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Натальей Абакумовой возложил цветы к памятнику первому космонавту планеты Юрию Гагарину 12.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе рабочей встречи с главой области полпред обсудил социально-экономическое развитие региона в условиях действующих экономических санкций и реализацию национальных проектов. «Рады, что возобновляется и растет туристический поток. Смело можете себя считать не только родиной, но и одной из столиц российской космонавтики, научно-популярной столицей космонавтики», — начал разговор Игорь Щёголев.

Владислав Шапша продолжил экономическую тему, отметив, что в первом квартале этого года зафиксирован серьезный рост. По сравнению с предыдущим годом объём промышленного производства вырос на 10%. Доходная часть бюджета увеличилась на 19% к прошлому году. По итогам первого квартала рост составил 17%. Уровень безработицы – 4,3%. В постоянном режиме работает комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики. В области реализуются 45 мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку экономики. Средства, предусмотренные на них, достигают почти 1 млрд рублей.

В регионе начинается посевная, в этом году будет засеяно на 10% больше площадей – 130 тыс. га. Половину из них займут зерновые культуры и овощи, другую половину – корма. Семена и удобрения в полном объеме закуплены. Полномочный представитель президента РФ в целом положительно оценил результаты работы регионального правительства.

В этот же день Игорь Щёголев принял участие в открытии III международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», который традиционно проходит в Калуге.