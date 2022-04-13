Североуральск, Свердловская область, , 11:08 — REGNUM Двое жителей Североуральска Свердловской области предстанут перед судом по обвинению в жестоком избиении незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Инцидент произошел 30 октября 2021 года. Свердловчанин со своим знакомым подъехал к магазину. Там уралец услышал, как двое мужчин выражаются нецензурной бранью. Ему показалось, что грубые слова направлены в его адрес. Потерпевший подошел к свердловчанам и потребовал объяснений. Те начали избивать незнакомца. Мужчину несколько раз ударили по голове. Медики оценили повреждения, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Североуральский городской суд. Свердловчанам грозит до 12 лет лишения свободы