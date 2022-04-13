Белоярский, Свердловская область, 13 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Жительница Белоярского Свердловской области отсудила у работодателя 100 тысяч рублей. Она пострадала от удара коровы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Коровы

Травму работница сельхозпредприятия получила в сентябре 2021 года. Женщина подошла к загону крупного рогатого скота для осмотра молодняка. Переходя загон, женщина получила удар от коровы. У свердловчанки диагностировали тяжелую травму живота и острую кровопотерю.

Ведомство установило, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Суд взыскал в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей.