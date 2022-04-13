Завитинск, Амурская область, , 11:09 — REGNUM Жительницу города Завитинск в Амурской области задержали при попытке дать взятку сотруднику госавтоинспекции. Возбуждённое в отношении неё дело передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК РФ по региону.

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Уголовное дело возбуждено по статье 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). Пытавшейся дать взятку женщине 48 лет. Инспектору она предлагала 20 тыс. рублей за выдачу прав на управления автомобилем без экзаменов.

«Инспектор своевременно сообщил о коррупционном преступлении своему руководству, и при попытке передачи денежных средств преступные действия подследственной были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области», — отметили в следственном комитете региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки представителю правоохранительных органов. 16 тыс. рублей пытался передать полицейскому житель города Завитинск.