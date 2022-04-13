Донецк, , 11:05 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 10:00 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В 10:12 зафиксирован очередной обстрел Ясиноватой из «Града». По городу выпущено пять ракет. Ранее украинские боевики несколько раз обстреляли Ясиноватую утром 13 апреля.