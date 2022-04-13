Москва, , 11:05 — REGNUM Замысел геополитических противников России состоит в том, чтобы максимально изолировать РФ от мировой экономики. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

По его словам инициаторы санкций против РФ задумали вырвать Россию из мирохозяйственных связей и организовать четыре вида блокады.

«Отсечь от финансовых расчетов. Торговая блокада – разорвать внешнеторговые связи. Отсечь РФ от источников импорта критически важных товаров и услуг. Заблокировать транспортные коммуникации. Гуманитарная блокада – полностью свернуть общение в научно, культурной и образовательной сферах, – сказал Белоусов. — Но РФ невозможно изолировать от глобальной экономической системы. Тем не менее, расчет был в том, чтобы нанести ошеломляющий удар вызвать шок и панику на рынках. Повестка правительства состоит в том, чтобы не допустить шока и паники и обеспечить функционирование ключевых структур. Обеспечить рост экономики. И обеспечить стабилизацию и повышение доходов граждан РФ».

Напомним, что 13 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов выступает с докладом в Совете Федерации.