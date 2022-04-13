Москва, 13 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Замысел геополитических противников России состоит в том, чтобы максимально изолировать РФ от мировой экономики. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

По его словам, инициаторы санкций против РФ задумали вырвать Россию из мирохозяйственных связей и организовать четыре вида блокады.

«Отсечь от финансовых расчетов. Торговая блокада — разорвать внешнеторговые связи. Отсечь РФ от источников импорта критически важных товаров и услуг. Заблокировать транспортные коммуникации. Гуманитарная блокада — полностью свернуть общение в научной, культурной и образовательной сферах, — сказал Белоусов. — Но РФ невозможно изолировать от глобальной экономической системы. Тем не менее расчет был в том, чтобы нанести ошеломляющий удар, вызвать шок и панику на рынках. Повестка правительства состоит в том, чтобы не допустить шока и паники и обеспечить функционирование ключевых структур. Обеспечить рост экономики. И обеспечить стабилизацию и повышение доходов граждан РФ».

Напомним, что 13 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов выступает с докладом в Совете Федерации.