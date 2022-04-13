Москва, 13 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Арбитражи России начали возвращать заявителям банкротные иски, поданные после установления федерального моратория, который начался с 1 апреля 2022 года. Соответствующий иск вернули и кредитору АО «Московский шинный завод-М», передаёт ИА REGNUM.

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Иск от компании «Миллениум Проперти Менеджмент» в лице конкурсного управляющего поступил в базу арбитража Москвы 1 апреля 2022 года. Подробности дела не сообщались.

Решением судьи Луговик в связи с мораторием было решено «возвратить заявление». Между тем это не лишает истца права обратиться с заявлением повторно — уже после завершения моратория.

Завод-ответчик был зарегистрирован в ЕГРЮЛ в 2003 году. На март 2021 года 100% акций АО было у ООО «Группа Компаний «Гранель», принадлежащего с 2020 году на 99% Ильшату Нигматуллину и на 1% — ООО «Гранель-Юг». Компанию «Гранель» ранее связывали с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Помимо этого, по данным СМИ, некая Светлана Нигматуллина является родной сестрой Назарова.

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Напомним, мораторий на возбуждение банкротных производств по заявлениям кредиторов будет действовать до 1 октября 2022 года.