Токио, 13 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Учения в Японском море проводит американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» совместно с японскими морскими силами самообороны. Об этом 13 апреля сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Navy.mil USS Abraham Lincoln

«В настоящее время силы самообороны проводят учения с участием американских кораблей, включая авианосец «Авраам Линкольн», — сказал Мацуно.

По его словам, учения призваны укрепить взаимодействие Японии и США и не направлены против какой-либо конкретной страны.

Мацуно добавил, что Япония продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

Напомним, 12 апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» вошёл в международные воды Японского моря.