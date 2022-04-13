Калуга, 13 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы добились признания действий местного жителя, который является должником по алиментам, по перерегистрации имущества на родственников незаконными. Мужчине пришлось выплатить своим двоим детям 460 тысяч рублей алиментной задолженности. Об этом 13 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото Управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В отделении судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области на исполнении находятся два исполнительных производства о взыскании алиментов с жителя областного центра. Он обязан выплачивать денежные средства на содержание 13-летней дочери, а также сына, которому недавно исполнилось 18 лет. Мужчина всячески уклонялся от исполнения решений суда о выплате алиментов, а также предпринял действия по сокрытию имущества от судебных приставов. Когда долг нерадивого отца перед детьми был ещё небольшим, он перерегистрировал на родственников дом, земельные участки, магазин и ряд помещений. Однако схитрить не получилось, и вскоре судебные приставы отправились в суд, чтобы оспорить отчуждение имущества. Суд принял решение отменить перерегистрацию недвижимости.

«Должник, предполагая, что судебное решение будет не в его пользу, в преддверии последнего заседания полностью выплатил имеющуюся задолженность по алиментам в размере 460 тысяч рублей. Сделал он это, чтобы, прежде всего, не лишиться принадлежащего ему магазина. Права детей на получение алиментов были полностью восстановлены. Дальнейшая выплата должником алиментных платежей несовершеннолетней дочери будет находиться на контроле у судебных приставов», — отметил Артём Залогин.