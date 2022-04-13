Пермь, , 11:02 — REGNUM Пермский флот пополнился ещё двумя круизными теплоходами – это четырёхпалубный «Хирург Разумовский» и трёхпалубный «Юрий Никулин». Туристам предоставлен выбор из девяти теплоходов. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Теплоход телеграм-канал главы Перми Алексея Дёмкина

Он отметил, что в 2022 году пермские туроператоры ожидают повышенный спрос на внутренний туризм. »Наряду с событийным и культурно-просветительским делаем ставку на развитие речного туризма. Задача – привлекать туристов из других регионов. В прошлом году услугами пермских туроператоров воспользовались около 20 тысяч круизных туристов, ожидаем, что в этом году цифра будет значительно выше», — сказал мэр.

Напомним, речная навигация в Прикамье начнется 25 апреля. В настоящее время речные суда готовят к началу сезона.

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